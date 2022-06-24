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Ми купуємо три Bayraktar чи їхній завод? Меми українців про донати Сергію Притулі

24 Червня 2022, 11:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ми купуємо три Bayraktar чи їхній завод? Меми українців про донати Сергію Притулі

З 22 червня всі українці вкотре об’єдналися заради дуже важливої ​​справи – збору коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для повітряних сил ЗСУ. Проєкт Народний Байрактар ​​організував благодійний фонд Сергія Притули.

За першу добу було зібрано 366 млн грн з потрібних 500 млн грн. Українці вкотре довели, що ми готові робити все заради перемоги в повномасштабній війні, яку розв’язала РФ, і навіть віддавати свої заощадження. Громадяни нашої країни не впадають у відчай, а навіть жартують з цього приводу, а також гадають – на що буде наступний збір Притули, адже Bayraktar, куплені за загальні гроші – високий рівень.

Факти ICTV зібрали меми українців про донати Сергію Притулі на Bayraktar.

Зараз дивляться












Навіть у такий складний час українці знаходять місце гумору, бо без нього не можна. Це ще раз доводить, що дух нашої нації не під силу рашистам. Єдине, що їм залишається – тікати з нашої землі.

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