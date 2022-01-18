Зробила 53 пластики: у американської порнозірки паралізувало обличчя

У американської моделі та порнозірки Сабріни Саброк паралізувало частину обличчя через пластичні операції.

Дівчина зробила 53 пластичні операції, зокрема маммопластику, підтяжку обличчя, а також вона неодноразово вдавалася до послуг косметологів, щоб збільшити губи та вколоти ботокс.

Саме через надто велику кількість ботоксу у моделі параліч правої сторони обличчя.

45-річна модель Playboy Сабріна Саброк зауважила, що тепер навіть усміхатися не може нормально.

– Я вколола багато ботокса в обличчя і наповнювача в губи, які розтеклися по всьому обличчю, і я не можу нормально посміхатися. Я почуваюся ідіоткою, – зазначила модель.

За її словами, вона проходить обстеження та відвідує центр медитації, щоб допомогти м’язам розслабитися.

Раніше Саброк уже епатувала публіку. У 2020 році вона з’явилася на шоу Botched, у рамках якого попросила зробити їй підтяжку обличчя котяче око. Знамениті хірурги Пол Нассіф та Террі Дабров зрештою відмовили їй в операції, сказавши матері двох дітей, що вона не зможе повністю заплющити очі.

У 2019 році Саброк зробила татуювання на обличчі з окультними символами.

Раніше того самого року Саброк заснувала свій власний культ під назвою Легіон Саброк, який пропонує потенційним членам можливість укласти договір з Дияволом і Богоматір’ю Святої Смерті, а також навчитися накладати любовні чари та говорити з мертвими.

Також вона заявляла, що регулярно спілкується із Дияволом, оскільки уклала з ним договір.

Крім того, Сабріна розвиває ще й музичну кар’єру.