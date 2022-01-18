Сделала 53 пластики: у американской порнозвезды парализовало лицо

У американской модели и порнозвезды Сабрины Саброк парализовало часть лица из-за пластических операций.

Девушка сделала 53 пластических операции, в частности маммопластику, подтяжку лица, а также она неоднократно прибегала к услугам косметологов, чтобы увеличить губы и вколоть ботокс.

Именно из-за слишком большого количества ботокса у модели паралич правой стороны лица.

45-летняя модель Playboy Сабрина Саброк отметила, что теперь даже улыбаться не может нормально.

— Я уколола много ботокса в лицо и наполнителя в губы, которые растеклись по всему лицу, и я не могу нормально улыбаться. Я чувствую себя идиоткой, — отметила модель.

По ее словам, она проходит обследование и посещает центр медитации, чтобы помочь мышцам расслабиться.

Ранее Саброк уже эпатировала публику. В 2020 году она появилась на шоу Botched, в рамках которого просила сделать ей подтяжку лица кошачий глаз. Знаменитые хирурги Пол Нассиф и Терри Даброу в конечном итоге отказали ей в операции, сказав матери двоих детей, что она не сможет полностью закрыть глаза.

В 2019 году Саброк сделала татуировку на лице с оккультными символами.

Ранее в том же году Саброк основала свой собственный культ под названием Легион Саброк, который предлагает потенциальным членам возможность заключить договор с Дьяволом и Богоматерью Святой Смерти, а также научиться накладывать любовные чары и говорить с мертвыми.

Также она заявляла, что регулярно общается с Дьяволом, так как заключила с ним договор.

Кроме того, Сабрина развивает еще и музыкальную карьеру.