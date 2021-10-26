Зреклася 3,5 млн грн і престолу: принцеса Японії вийшла заміж за простолюдина

Принцеса Мако вийшла заміж за свого хлопця-простолюдина, з яким вона заручена вже понад чотири роки.

Племінниця імператора, яка роками була заручена зі своїм коханим із коледжу, страждала від посттравматичного стресового розладу (ПТСР) через пильну увагу публіки до їхньої пари.

Мако і Кей Комуро оголосили про свої заручини чотири роки тому.

Спочатку заручини отримали високу оцінку в країні, але таблоїди повідомили про фінансовий скандал за участю матері Комуро, який спонукав пресу відвернутися від нього.

Раніше парі довелося відкласти шлюб через навчання у Нью-Йорку (США).

Щоб вони одружилися, чиновник із Imperial Household Agency (IHA), який керує життям членів королівської родини, подав документи до місцевого офісу.

Вони вирішили відмовитися від типових ритуалів та церемоній королівських весіль, зокрема прийому.

Мако також відмовився від одноразової виплати у розмірі близько 3,5 млн грн, яка зазвичай виплачується королівським жінкам, які виходять заміж за простолюдинів і стають звичайними громадянами.

Комуро з’явився вранці біля свого будинку у темному костюмі та краватці. Він вклонився знімальній групі, але нічого не сказав.

Пара переїде до Нью-Йорка, де житиме разом.

Однак Мако певний час після весілля житиме сама в Токіо, щоб підготуватися до переїзду. Їй потрібно буде подати заяву на отримання першого паспорта у її житті.