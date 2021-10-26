Отреклась от 3,5 млн грн и престола: принцесса Японии вышла замуж за простолюдина

Принцесса Мако вышла замуж за своего парня-простолюдина, с которым она помолвлена уже более четырех лет.

Племянница императора, которая годами была помолвлена ​​со своим возлюбленным из колледжа, она страдала от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за пристального внимания публики к их паре.

Мако и Кей Комуро объявили о своей помолвке четыре года назад.

Изначально помолвка получила высокую оценку в стране, но таблоиды сообщили о финансовом скандале с участием матери Комуро, который побудил прессу отвернуться от него.

Ранее паре пришлось отложить брак из-за учебы в Нью Йорке (США).

Чтобы они поженились, чиновник из Imperial Household Agency (IHA), которое управляет жизнью членов королевской семьи, подал утром документы в местный офис.

Они решили отказаться от типичных ритуалов и церемоний королевских свадеб, включая прием.

Мако также отказался от единовременной выплаты в размере около 3,5 млн грн, которая обычно выплачивается королевским женщинам, которые выходят замуж за простолюдинов и становятся обычными гражданами.

Комуро появился утром возле своего дома в темном костюме и галстуке. Он коротко поклонился съемочной группе, но ничего не сказал.

Пара переедет в Нью-Йорк, где будет жить вместе.

Однако Мако какое-то время после свадьбы будет жить одна в Токио, чтобы подготовиться к переезду. Ей нужно будет подать заявление на получение первого паспорта в ее жизни.