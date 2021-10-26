Отреклась от 3,5 млн грн и престола: принцесса Японии вышла замуж за простолюдина

Принцесса Мако вышла замуж за своего парня-простолюдина, с которым она помолвлена уже более четырех лет.
Племянница императора, которая годами была помолвлена со своим возлюбленным из колледжа, она страдала от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за пристального внимания публики к их паре.
Мако и Кей Комуро объявили о своей помолвке четыре года назад.
Изначально помолвка получила высокую оценку в стране, но таблоиды сообщили о финансовом скандале с участием матери Комуро, который побудил прессу отвернуться от него.
Ранее паре пришлось отложить брак из-за учебы в Нью Йорке (США).
Чтобы они поженились, чиновник из Imperial Household Agency (IHA), которое управляет жизнью членов королевской семьи, подал утром документы в местный офис.
Они решили отказаться от типичных ритуалов и церемоний королевских свадеб, включая прием.
Мако также отказался от единовременной выплаты в размере около 3,5 млн грн, которая обычно выплачивается королевским женщинам, которые выходят замуж за простолюдинов и становятся обычными гражданами.
Комуро появился утром возле своего дома в темном костюме и галстуке. Он коротко поклонился съемочной группе, но ничего не сказал.
Пара переедет в Нью-Йорк, где будет жить вместе.
Однако Мако какое-то время после свадьбы будет жить одна в Токио, чтобы подготовиться к переезду. Ей нужно будет подать заявление на получение первого паспорта в ее жизни.