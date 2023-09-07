Український оскарівський комітет (УОК) завершив прийом заявок на участь у відборі на кінопремію Оскар. Претендента від нашої країни обиратимуть із п’яти фільмів.

За можливість представляти Україну на Оскарі в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм поборються кінострічки таких режисерів, як Мстислав Чернов, Дмитро Сухолиткий-Собчук, Роман Любий, Тарас Томенко та Адрієн Волтер.

Фільми, які претендують представляти Україну на Оскарі:

20 днів у Маріуполі (Мстислав Чернов)

Залізні метелики (Роман Любий)

Памфір (Дмитро Сухолиткий-Собчук)

Терикони (Тарас Томенко)

ШТТЛ (Адрієн Волтер)

Претендента на Оскар від України оголосять після засідання комітету, дата якого поки що невідома.

Нагадаємо, 2022 року кандидатом на Оскар від нашої країни став Клондайк режисерки Марини Ер Горбач, у 2021-му Погані дороги Наталії Ворожбит, у 2020-му Атлантида Валентина Васяновича.

Загалом за 32 роки незалежності від України в різні роки понад 10 разів висували фільми на кінопремію.