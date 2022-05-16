Певица Ирина Федишин попала в очередной скандал. Сейчас пользователи сети приковали внимание к ее волонтерской деятельности.

В Facebook артистка обнародовала ролик, на котором испытывает две каски с Америки на прочность. На видео она с близка выстрелила в военную амуницию, которую пробили пули.

— Нам передали из Америки два шлема на пробу. Мы проверили, но, к сожалению, ни один, ни другой не выдержали эксперимента. Потому заказывать такие каски точно не будем, — написала Ирина.

В комментариях певицу раскритиковали за непрофессионализм и поинтересовались, зачем она испортила снаряжение. Пользователи сети отмечают, что каски предназначены для защиты от осколков, но не пуль, а прежде чем проводить такие эксперименты — нужно посоветоваться с профессионалами.

Каков идиотизм. Зачем вы уничтожили шлемы? Вы реально считаете, что они предназначены для защиты от пуль? Что ж, теперь действительно верю, что вы не понимаете, почему ваше 10 место для Польши на Евровидении означает ноль баллов.

Прекрасный наглядный пример, что деньги вам доверять нельзя. Вы их тупо проср**е, как эти два шлема. Невероятная безответственность, беспросветная тупость.

Зачем вы каски испортили?

Что-то подсказывает мне, что после такого видео те люди, которые передали каски, больше ничего вам передавать не будут.

С какого расстояния вы стреляете? Зачем вы показываете свою некомпетентность? Что вы этим показываете?

Насколько некомпетентный вы человек, что в касках военных, что в музыкальном судействе, позор.

Перед тем, как выставлять подобное видео, хотя бы поинтересуйтесь для чего вообще предназначена каска. Снимаете бредятину чтобы пиариться как вы заботитесь о нас — военных. Гадко смотреть, повылазили. — Пишут в комментариях под видео.

Напомним, Ирина Федишин была членом профессионального жюри от Украины на Евровидении 2022. Там она попала в скандал с баллами для Польши.

Дело в том, что наше жюри не дало полякам ни одного балла, в то время как они нам — 12. Более того, их народ больше всего поддерживает нас во время полномасштабной войны.

Федишин обнародовала лист с оценками, на котором видно, что лично она поставила нашим соседям якобы 10 баллов, однако жюри дает не баллы, а выставляет места.