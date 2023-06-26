Нещодавній концерт гурту Жадан і Собаки у Львові запам’ятався фанатам не лише популярними піснями, а й ніжними обіймами його соліста та співачки Христини Соловій. Несподіваною для всіх дівчина вийшла на сцену, де заспівала з Сергієм Жаданом.

Під час виконання пісень вони трималися за руки та ніжно обіймалися, чим викликали безліч чуток.

Ролики зі зворушливими моментами розлетілися по TikTok і Instagram – артисти тільки підігріли чутки про свій роман.

Шанувальники вже другий день обговорюють обійми Жадана і Соловій:

Їм після таких обіймів не ліньки далі співати?

Не підтримую розлучення, але хімія між обома помітна – вони обидва творчо схиблені;

Він так смішно за нею ходив по сцені – Соловій була королевою концерту.

Проте дехто вважав, що їм варто було усамітнитися, адже загострення пристрастей бачили всі глядачі:

Ще б ліжко їм дати на сцену.

Усі інші були зайвими;

Ще б дечим зайнялися. Люди прийшли музику послухати, а не дивитися на прелюдії;

Знайшлися й ті, хто вказує на пристойну різницю у віці між Жаданом і Соловій – цілих 18 років:

Виглядає, ніби п’яний дід виліз на сцену до молодої співачки;

Їй би більше його син підійшов. Сумніваюся, що це в них надовго.

Скільки нормальних 30-річних… Ні, потрібно 50+.

Нагадаємо, що Христина Соловій приховує своє особисте життя. Фанати так і не отримали відповіді на запитання, чи є у неї друга половинка.