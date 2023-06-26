Нещодавній концерт гурту Жадан і Собаки у Львові запам’ятався фанатам не лише популярними піснями, а й ніжними обіймами його соліста та співачки Христини Соловій. Несподіваною для всіх дівчина вийшла на сцену, де заспівала з Сергієм Жаданом.
Під час виконання пісень вони трималися за руки та ніжно обіймалися, чим викликали безліч чуток.
@bro0klyn.phh добре… але це????????#жадан#жаданісобаки#христинасоловій#українськийтікток ♬ Fortepiano – Христина Соловій
Ролики зі зворушливими моментами розлетілися по TikTok і Instagram – артисти тільки підігріли чутки про свій роман.
Шанувальники вже другий день обговорюють обійми Жадана і Соловій:
- Їм після таких обіймів не ліньки далі співати?
- Не підтримую розлучення, але хімія між обома помітна – вони обидва творчо схиблені;
- Він так смішно за нею ходив по сцені – Соловій була королевою концерту.
Проте дехто вважав, що їм варто було усамітнитися, адже загострення пристрастей бачили всі глядачі:
- Ще б ліжко їм дати на сцену.
- Усі інші були зайвими;
- Ще б дечим зайнялися. Люди прийшли музику послухати, а не дивитися на прелюдії;
Знайшлися й ті, хто вказує на пристойну різницю у віці між Жаданом і Соловій – цілих 18 років:
- Виглядає, ніби п’яний дід виліз на сцену до молодої співачки;
- Їй би більше його син підійшов. Сумніваюся, що це в них надовго.
- Скільки нормальних 30-річних… Ні, потрібно 50+.
Нагадаємо, що Христина Соловій приховує своє особисте життя. Фанати так і не отримали відповіді на запитання, чи є у неї друга половинка.