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Ще б ліжко винесли: у мережі обговорюють обійми Жадана і Соловій на сцені

26 Червня 2023, 17:18
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ще б ліжко винесли: у мережі обговорюють обійми Жадана і Соловій на сцені

Нещодавній концерт гурту Жадан і Собаки у Львові запам’ятався фанатам не лише популярними піснями, а й ніжними обіймами його соліста та співачки Христини Соловій. Несподіваною для всіх дівчина вийшла на сцену, де заспівала з Сергієм Жаданом.

Під час виконання пісень вони трималися за руки та ніжно обіймалися, чим викликали безліч чуток.

@bro0klyn.phh добре… але це????????#жадан#жаданісобаки#христинасоловій#українськийтікток ♬ Fortepiano – Христина Соловій

Ролики зі зворушливими моментами розлетілися по TikTok і Instagram – артисти тільки підігріли чутки про свій роман.

Шанувальники вже другий день обговорюють обійми Жадана і Соловій:

  • Їм після таких обіймів не ліньки далі співати?
  • Не підтримую розлучення, але хімія між обома помітна – вони обидва творчо схиблені;
  • Він так смішно за нею ходив по сцені – Соловій була королевою концерту.

Проте дехто вважав, що їм варто було усамітнитися, адже загострення пристрастей бачили всі глядачі:

  • Ще б ліжко їм дати на сцену.
  • Усі інші були зайвими;
  • Ще б дечим зайнялися. Люди прийшли музику послухати, а не дивитися на прелюдії;

Знайшлися й ті, хто вказує на пристойну різницю у віці між Жаданом і Соловій – цілих 18 років:

  • Виглядає, ніби п’яний дід виліз на сцену до молодої співачки;
  • Їй би більше його син підійшов. Сумніваюся, що це в них надовго.
  • Скільки нормальних 30-річних… Ні, потрібно 50+.

Нагадаємо, що Христина Соловій приховує своє особисте життя. Фанати так і не отримали відповіді на запитання, чи є у неї друга половинка.

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Сергій Жадан Христина Соловій
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