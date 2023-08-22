Снова вместе: Жадан и Соловий обратились к поклонникам и подогрели слухи о романе

Сергей Жадан и Христина Соловий записали совместное видео, чем в очередной раз подогрели слухи о романе.
Пара обратилась к подписчикам в Instagram с анонсом презентации артбука Птах: вірші, що стали піснями, которая состоится 23 августа в Киеве.
Поклонники Жадана и Соловий не удержались, чтобы в очередной раз не засватать пару:
- Думал, на свадьбу приглашаете.
- О, Серж и Христя снова вместе. Горько!
- Буськи!
- Точно новая любовница Жадана.
- Я одна зашла комменты почитать?
К слову, утром в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Жадан избежал прямого ответа касательно отношений с Христиной Соловий. Писатель ни опроверг, ни подтвердил слухи о романе, заверив, что они готовят новую песню.
— У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеру. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос, — отметил Жадан.
Слухи о романе Жадана и Соловий ходят уже не первый месяц. Певица тщательно скрывает свою личную жизнь, тогда как Жадан развелся с женой после 15 лет брака.
Пара не комментирует отношения, однако время от времени появляется вместе на сцене. Одно из таких выступлений во Львове запомнилось поклонникам жаркими объятиями и ощутимой химией между исполнителями.