Снова вместе: Жадан и Соловий обратились к поклонникам и подогрели слухи о романе

Сергей Жадан и Христина Соловий записали совместное видео, чем в очередной раз подогрели слухи о романе.

Пара обратилась к подписчикам в Instagram с анонсом презентации артбука Птах: вірші, що стали піснями, которая состоится 23 августа в Киеве.

Поклонники Жадана и Соловий не удержались, чтобы в очередной раз не засватать пару:

Думал, на свадьбу приглашаете.

О, Серж и Христя снова вместе. Горько!

Буськи!

Точно новая любовница Жадана.

Я одна зашла комменты почитать?

К слову, утром в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Жадан избежал прямого ответа касательно отношений с Христиной Соловий. Писатель ни опроверг, ни подтвердил слухи о романе, заверив, что они готовят новую песню.

— У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеру. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос, — отметил Жадан.

Слухи о романе Жадана и Соловий ходят уже не первый месяц. Певица тщательно скрывает свою личную жизнь, тогда как Жадан развелся с женой после 15 лет брака.

Пара не комментирует отношения, однако время от времени появляется вместе на сцене. Одно из таких выступлений во Львове запомнилось поклонникам жаркими объятиями и ощутимой химией между исполнителями.