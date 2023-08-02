Співак Олексій Завгородній (Позитив) розповів подробиці про свою дівчину. Як виявилося, його нова кохана працює з дітьми й танцює.

Про свої стосунки артист не поспішає розповідати – на думку Олексія, особисте не має перетворюватися на публічне.

– Це не на часі. Я навіть із колишньою дружиною не робив такого, щоб воно було публічним. Навіть коли весілля робили – журнали пропонували поставити нас на обкладинку. Але я відмовлявся, – заявив Позитив в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Співак також помріяв про весілля. На його думку, ідеальна церемонія – це така, яка сподобається його обраниці. Завгородній додав, що розпис для нього не дуже важливий – можна обійтися і цивільним шлюбом.

– Не думаю, що штамп у паспорті важливий. Це більше для батьків як стереотип створення сім’ї, – додав Олексій.

Нагадаємо, що Позитиву приписують роман з Юлією Сахневич – українським хореографом, з якою Олексій брав участь в одному з танцювальних шоу. Ще взимку Олексія запитали про ім’я нової дівчини, але він ухилився від відповіді – спростувань чуткам про роман з Юлією він не дав. Сахневич також є режисером-постановником першої дитячої танцювальної вистави в Україні.