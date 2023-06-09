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Татові він сподобався: Мішель Андраде і Позитив довели, що дружба в шоу-бізнесі є

9 Червня 2023, 09:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мішель та Позитив

Чи існує дружба в оточенні зірок? Однозначно. Про це точно знають співачка Мішель Андраде та виконавець Олексій Завгородній (Позитив).

Познайомилися вони випадково близько семи років тому, і відтоді завжди на зв’язку. Своєю історією дружби Мішель і Позитив поділилися ексклюзивно з Фактами ICTV.

За словами Олексія, одного разу музичні продюсери Потап і Вадим Лисиця показали йому відео Мішель, на якому вона співає. Каже, одразу помітив у ній енергію, його заворожили її краса та голос.

– Мені, як артистові, який також починав із дуже молодого віку, хотілося посприяти народженню нової зірки – іншої та неординарної. Ми з нею побачилися на студії і написали пісню Amor, – згадує артист.

Мішель же каже, Позитив від самого початку ставився до неї з повагою, а тому вони завжди знаходили спільні теми для розмови.

– У нас дуже багато спільних інтересів. Нам цікаво бути разом, ми підтримуємо одне одного – і це від щирого серця, – зазначає співачка.

Підтверджує її слова Завгородній – каже, їхні розмови віч-на-віч переросли в дружбу, оскільки вони не були корисливими. Це були розмови про особисте життя, а також про мрії, які були спільними.

Позитив та Мішель

Хотів і хоче, щоб Мішель була артисткою, яка кайфує від своїх пісень. Була самобутньою і незалежною, незважаючи ні на що.

– Ціную в ній відвертість, емпатію, доброту і завжди світлі емоції, якими вона заряджає мене і всіх поруч, – ділиться Позитив.

Андраде зі свого боку дуже вдячна йому за підтримку і за те, що він завжди говорить їй правду.

Поділилася вона й історією, яка найбільше їй запам’яталася за роки їхньої дружби. Каже, є багато що згадати, але мало що можна розповісти.

Мішель та Позитив

– Напевно, одна з найяскравіших історій – це наша з Льошею подорож до моєї рідної Болівії, коли ми вдвох стали ведучими першої серії ювілейного сезону Орел і Решка. Стати ведучою цього шоу було моєю мрією. І вона здійснилася, ще й у компанії мого друга, – каже Мішель.

З теплом згадує ті часи. По-перше, їй було дуже приємно, що Льоша справді хотів відвідати Болівію. По-друге, він один із небагатьох, хто тепер знайомий з її родичами.

– Звичайно, під кінець зйомок ми провели час із моєю родиною. Як бачите на фото, моєму татові Позитив сподобався, – додала вона.

Позитив с папой Мишель Андраде

Позитив також пам’ятає цю історію, однак вирішив поділитися іншою. Йдеться про їхню спільну пісню, яка так і не вийшла.

Було це близько трьох років тому. Тоді вони написали класний літній англо-іспанський трек з латиноамериканськими мотивами.

– Люблю працювати з Мішель, оскільки ми обоє віддані музиці та прагнемо створювати щось справді виняткове. Вона не боїться експериментувати і йти своїм шляхом, завжди готова працювати над найменшим нюансом, щоб зробити кожну пісню особливою. Чесно, Мішель для мене навіть краща за Джастіна Бібера, – жартома сказав він.

Мишель и Позитив

Поки що у них не склалося з випуском треку. Але ось що цікаво: коли вони виклали невеликий відрізок у соціальних мережах, фанати просто засипали їх коментарями. Під постами було майже чотири тисячі прохань зробити його!

Каже, можливо, зірковий час цього фіта ще попереду. Актуальність він точно не втратив.

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Міжнародний день дружби Мішель Андраде Олексій Завгородній (Позитив)
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