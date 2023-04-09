Театр Франка знайшов заміну акторові Остапу Ступці, який влаштував ДТП із потерпілим у центрі Києва. Так, у виставі Коріолан замість Ступки грає Віталій Ажнов.

Про це заявили представники Театру Франка у Facebook.

– Вчора роль Сіцинія Велута вперше виконав Віталій Ажнов! Вітаємо з прем’єрою. Наступний показ Коріолана відбудеться 25 травня, – заявили в театрі.

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Представники закладу заявили, що Остап братиме участь у наступних виставах, у яких він залучений. Нагадаємо, що актор працює в театрі вже понад 30 років.

5 квітня Остап Ступка влаштував ДТП у центрі столиці. Як виявилося, артист був напідпитку і, пересуваючись на Range Rover, врізався в припаркований автомобіль Mitsubishi. Внаслідок зіткнення госпіталізували чоловіка, який був у японському авто.

Суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт на два місяці. Актор визнав провину і пообіцяв фінансово допомагати потерпілому.