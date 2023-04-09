Театр Франка нашел замену актеру Остапу Ступке, который устроил ДТП с пострадавшим в центре Киева. Так, в спектакле Кориолан вместо ступки играет Виталий Ажнов.

Об этом заявили представители Театра Франка в Facebook.

— Вчера роль Сициния Велута впервые исполнил Виталий Ажнов! Поздравляем с премьерой. Следующий показ Кориолана состоится 25 мая, — заявили в театре.

Сейчас смотрят

Представители заведения заявили, что Остап будет принимать участие в последующих спектаклях, в которых он задействован. Напомним, что актер работает в театре уже более 30 лет.

5 апреля Остап Ступка устроил ДТП в центре столицы. Как оказалось, артист был под действием алкоголя и, передвигаясь на Range Rover, врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi. В результате столкновения госпитализировали мужчину, который был в японском авто.

Суд отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест на два месяца. Актер признал вину и пообещал финансово помогать пострадавшему.