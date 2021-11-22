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Знайомтеся, це Лука! Анастасія Приходько показала молодшого сина

22 Листопада 2021, 16:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Знайомтеся, це Лука! Анастасія Приходько показала молодшого сина
Джерело: Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько показала обличчя свого молодшого сина Луки.

Разом із 7-місячним малюком зіркова мама прикрасила обкладинку глянцевого журналу, якою поділилася у своєму Instagram. На інших фото Приходько позує також із донькою Наною та сином Гордієм.

– Знайомтеся, це Лука. Нашому малюкові за кілька днів буде вже вісім місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно та багато їсти, а ще грати із сестрою та братом, – написала Анастасія під фото.

Підписники не залишили публікацію Анастасії поза увагою, засипавши її позитивними коментарями.

  • Які ж гарні діти в найкрасивішої мами.
  • Дуже милий малюк.
  • Лука, який солодкий і погляд такий дорослий.
  • У вас чудові діти.
  • Як схожий на тата!
  • Мені здається, мамина копія!
  • Усі такі різні, але гарні!
  • Тато ваш дуже постарався. – Пишуть у коментарях Анастасії.
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Раніше Анастасія Приходько показала свого чоловіка, підприємця Олександра. Артистка рідко ділиться знімками з чоловіком, оскільки він не є публічною людиною.

Проте на честь дня народження Олександра зробила виняток. Приходько наголосила, що їй дуже пощастило з чоловіком, оскільки він справжній, добрий і ласкавий.

Шанувальники артистки зазначили, що вони чудово дивляться разом.

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Анастасія Приходько
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