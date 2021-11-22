Українська співачка Анастасія Приходько показала обличчя свого молодшого сина Луки.

Разом із 7-місячним малюком зіркова мама прикрасила обкладинку глянцевого журналу, якою поділилася у своєму Instagram. На інших фото Приходько позує також із донькою Наною та сином Гордієм.

– Знайомтеся, це Лука. Нашому малюкові за кілька днів буде вже вісім місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно та багато їсти, а ще грати із сестрою та братом, – написала Анастасія під фото.

Підписники не залишили публікацію Анастасії поза увагою, засипавши її позитивними коментарями.

Які ж гарні діти в найкрасивішої мами.

Дуже милий малюк.

Лука, який солодкий і погляд такий дорослий.

У вас чудові діти.

Як схожий на тата!

Мені здається, мамина копія!

Усі такі різні, але гарні!

Тато ваш дуже постарався. – Пишуть у коментарях Анастасії.

Раніше Анастасія Приходько показала свого чоловіка, підприємця Олександра. Артистка рідко ділиться знімками з чоловіком, оскільки він не є публічною людиною.

Проте на честь дня народження Олександра зробила виняток. Приходько наголосила, що їй дуже пощастило з чоловіком, оскільки він справжній, добрий і ласкавий.

Шанувальники артистки зазначили, що вони чудово дивляться разом.