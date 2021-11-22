Українська співачка Анастасія Приходько показала обличчя свого молодшого сина Луки.
Разом із 7-місячним малюком зіркова мама прикрасила обкладинку глянцевого журналу, якою поділилася у своєму Instagram. На інших фото Приходько позує також із донькою Наною та сином Гордієм.
– Знайомтеся, це Лука. Нашому малюкові за кілька днів буде вже вісім місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно та багато їсти, а ще грати із сестрою та братом, – написала Анастасія під фото.
Підписники не залишили публікацію Анастасії поза увагою, засипавши її позитивними коментарями.
- Які ж гарні діти в найкрасивішої мами.
- Дуже милий малюк.
- Лука, який солодкий і погляд такий дорослий.
- У вас чудові діти.
- Як схожий на тата!
- Мені здається, мамина копія!
- Усі такі різні, але гарні!
- Тато ваш дуже постарався. – Пишуть у коментарях Анастасії.
Раніше Анастасія Приходько показала свого чоловіка, підприємця Олександра. Артистка рідко ділиться знімками з чоловіком, оскільки він не є публічною людиною.
Проте на честь дня народження Олександра зробила виняток. Приходько наголосила, що їй дуже пощастило з чоловіком, оскільки він справжній, добрий і ласкавий.
Шанувальники артистки зазначили, що вони чудово дивляться разом.