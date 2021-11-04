Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про свої комплекси та зізналася, що планує зробити пластику обличчя.

За словами зірки, вона любить і приймає себе. Але попри це, все життя Настя комплексує через вузькі очі та друге підборіддя.

– Комплексую через очі, тому, що при будь-якій посмішці мої очі геть зникають і їх не видно. Але, коли я одягаю кімоно, я заспокоююсь тому, що одразу згадую, що мій дід японець, – поділилась Настя.

Якщо форму очей Приходько не планує змінювати, то друге підборіддя вона хоче прибрати за допомогою косметолога та уколів.

– Друге підборіддя я прибиратиму за допомогою косметологів і уколів, я зважилася все-таки на “пластику” обличчя, ні, під ніж лягати не буду, а за допомогою уколів вирішуватиму це питання! Хочу позбутися комплексів і бути для себе ще красивішою! До речі, очі теж можна зробити, наприклад блефаропластику, але поки що мені і так норм, – написала Приходько.

Раніше Анастасія Приходько розповідала про початкову стадію анорексії, яку пережила у 18-річному віці. Причиною хвороби стали сімейні проблеми та напружені стосунки з мамою.

Погіршити ситуацію вдалося її друзям, які постійно вказували зірці на недоліки фігури. Тоді Приходько почала худнути та відчувати відразу навіть до улюбленої їжі.