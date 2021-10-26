Заслужена артистка України Анастасія Приходько опублікувала рідкісне фото із чоловіком, підприємцем Олександром на честь його дня народження.

Під публікацією співачка зворушливо привітала коханого та зазначила, що пів ранку бігала за ним, щоб він дозволив викласти їй хоча б один спільний знімок.

Приходько наголосила, що їй дуже пощастило з чоловіком, оскільки він справжній, добрий, лагідний, іноді запальний, іноді закритий, але її.

– Найбільший дар Бога, це коли ти можеш жити з людиною, яку по-справжньому любиш, і знаєш, щоб не трапилося, ми пройдемо все разом, тому що нам не страшно. В нас є кохання, яке нам допомагає завжди, – написала Анастасія в Instagram.

Виконавиця наголосила, що готує сюрприз для чоловіка і з нетерпінням чекає на вечір, щоб його привітати.

Підписники артистки наголосили, що вони гарна пара.

Такі милі, закохані, гарні! Одна насолода дивитися на таку пару.

Дуже красива пара.

Який гарний чоловік! Кохання та щастя вам.

Щастя вашій парі. Бережіть головну цінність – сім’ю! – Пишуть у коментарях артистки.

Виконавиця рідко показує свого чоловіка у соціальних мережах, проте нещодавно Анастасія Приходько вже ділилася їхніми спільними знімками. На фото обличчя чоловіка ледве видно, він стоїть позаду артистки та обіймає її.