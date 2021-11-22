Украинская певица Анастасия Приходько показала лицо своего младшего сына Луки.
Вместе с 7-месячным малышом звездная мама украсила обложку глянцевого журнала, которой поделилась в своем Instagram. На других фото Приходько позирует также с дочерью Наной и сыном Гордеем.
— Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже восемь месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а еще играть с сестрой и братом, — написала Анастасия под фото.
Подписчики не оставили публикацию Анастасии без внимания, засыпав ее положительными комментариями.
- Какие же красивые дети у самой красивой мамы!
- Очень милый малыш.
- Лука, какой сладкий и взгляд такой взрослый.
- У вас прелестные дети.
- Как похож на папу!
- Мне кажется, мамина копия!
- Все такие разные, но красивые!
- Папа ваш очень постарался. — Пишут в комментариях Анастасии.
Ранее Анастасия Приходько показала своего мужа, предпринимателя Александра. Артистка редко делится снимками с мужчиной, поскольку он не публичный человек.
Однако в честь дня рождения Александра сделала исключение. Приходько отметила, что ей очень повезло с мужем, поскольку он настоящий, добрый и ласковый.
Поклонники артистки отметили, что они прекрасно смотрятся вместе.