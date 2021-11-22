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Знакомьтесь, это Лука! Анастасия Приходько показала младшего сына

22 ноября 2021, 16:11
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Знакомьтесь, это Лука! Анастасия Приходько показала младшего сына
Источник: Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько показала лицо своего младшего сына Луки.

Вместе с 7-месячным малышом звездная мама украсила обложку глянцевого журнала, которой поделилась в своем Instagram. На других фото Приходько позирует также с дочерью Наной и сыном Гордеем.

— Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже восемь месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а еще играть с сестрой и братом, — написала Анастасия под фото.

Подписчики не оставили публикацию Анастасии без внимания, засыпав ее положительными комментариями.

  • Какие же красивые дети у самой красивой мамы!
  • Очень милый малыш.
  • Лука, какой сладкий и взгляд такой взрослый.
  • У вас прелестные дети.
  • Как похож на папу!
  • Мне кажется, мамина копия!
  • Все такие разные, но красивые!
  • Папа ваш очень постарался. — Пишут в комментариях Анастасии.
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Ранее Анастасия Приходько показала своего мужа, предпринимателя Александра. Артистка редко делится снимками с мужчиной, поскольку он не публичный человек.

Однако в честь дня рождения Александра сделала исключение. Приходько отметила, что ей очень повезло с мужем,  поскольку он настоящий, добрый и ласковый.

Поклонники артистки отметили, что они прекрасно смотрятся вместе.

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