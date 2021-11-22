Украинская певица Анастасия Приходько показала лицо своего младшего сына Луки.

Вместе с 7-месячным малышом звездная мама украсила обложку глянцевого журнала, которой поделилась в своем Instagram. На других фото Приходько позирует также с дочерью Наной и сыном Гордеем.

— Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже восемь месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а еще играть с сестрой и братом, — написала Анастасия под фото.

Подписчики не оставили публикацию Анастасии без внимания, засыпав ее положительными комментариями.

Какие же красивые дети у самой красивой мамы!

Очень милый малыш.

Лука, какой сладкий и взгляд такой взрослый.

У вас прелестные дети.

Как похож на папу!

Мне кажется, мамина копия!

Все такие разные, но красивые!

Папа ваш очень постарался. — Пишут в комментариях Анастасии.

Ранее Анастасия Приходько показала своего мужа, предпринимателя Александра. Артистка редко делится снимками с мужчиной, поскольку он не публичный человек.

Однако в честь дня рождения Александра сделала исключение. Приходько отметила, что ей очень повезло с мужем, поскольку он настоящий, добрый и ласковый.

Поклонники артистки отметили, что они прекрасно смотрятся вместе.