Знайомство з мамою Топольського та останні побачення на проєкті: як пройшов фінал Холостяка

У 12 випуску проєкту Холостяк 12 відбувся довгоочікуваний фінал. Алекс Топольський познайомив Сашу та Катю зі своєю мамою, а згодом повіз дівчат на Мадейру.

Як розкрилися дівчата на останньому побаченні проєкту та кому Алекс Топольський вручив каблучку, зізнавшись у коханні, читайте в матеріалі.

Іспит господині від мами Топольського

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– Мені дуже хочеться познайомити дівчат зі своєю мамою. Після смерті батька вона стала найближчою людиною. Мені дуже важливо, яке враження у неї сформується про дівчат, чи сподобаються вони їй. Мені цікаво побачити, як вони будуть спілкуватися і взаємодіяти, – зауважив Топольський.

Першою на знайомство з мамою Алекса вирушила Саша Мудра. Мама Холостяка підмітила красу дівчини і те, наскільки гармонійно виглядала пара. Не менш символічним вона визнала співпадіння імен, і навіть встигла загадати бажання між Сашами.

Мама Алекса з перших хвилин почала придивлятися до Саші і влаштувала їй справжній “допит”. Утім, не зрозуміла позицію щодо безробіття Мудрої, назвавши це “несерйозним”. Щоб краще зрозуміти Сашу, мама Холостяка запропонувала зайнятися рукоділлям.

– Дуже симпатична дівчинка, мені сподобалася. Їй з тобою зручно приколюватися, жартувати. Але життя складається не лише з цього. Вона собі намалювала таку картинку сімейного життя – троє дітей, чоловік. Але вона не знає, як це створити та облаштувати. Або погано уявляє, що це все не так легко. Поки що це тільки чудова картинка, – відверто сказала Топольському мама.

На противагу Саші Мудрій, Катя з порогу показала готовність бути господинею в домі. Дівчина подарувала мамі Топольського набір спецій. Попри хвилювання, у розмові з мамою Топольського Катя зуміла продемонструвати свою цілеспрямованість і бажання розвиватися.

– Мені сподобалася розмова – приємно, легко. Вона нормально відповідала і розкривала мені багато чого, ставила хороші запитання. В Олександри цих питань не було, вона лише відповідала, – зауважила мама Топольського.

Втім, прямо відповісти на запитання про почуття до Алекса Катя не наважилась.

– Мені хочеться закінчити проєкт і почати будувати стосунки. На жаль, поки що я не можу назвати нас парою. Тому що я не знаю, що на мене чекає далі. Але бажання в мене є, і воно велике, – сказала вона.

Екстрим і пристрасть із Сашею Мудрою

На останнє побачення проєкту пара прийшла у футболках, які напередодні намалювали одне для одного. Алекс Топольський запропонував Мудрій насолодитися красою Мадейри з висоти пташиного польоту. Спершу вони піднялися на вершину на джипі, а згодом спустилися звідти на параплані.

Після адреналіну пара вирушила на вечерю. Топольський визнав, що улюблені моменти на проєкті пов’язані з Сашею Мудрою, однак, виявилося, що дівчина бачить усе по-іншому. Вона заговорила про гордість за отримані навички шиття і згадала про зміну свого ставлення до жінок. Власне, Топольським у цих спогадах Саші Мудрої навіть не пахло.

Втім, романтична атмосфера в готелі таки підштовхнула Мудру заговорити про почуття до Холостяка.

– Рік тому я щодня прокидалася з розбитим серцем і мені було погано. Я думала, що це не закінчиться, що я хвора. Проходить рік – зараз я тут, із тобою, і мені так добре. Ти мені не просто подобаєшся, це не просто симпатія. Це закоханість, – сказала вона.

Поцілунки у водоспаді та відвертості з Катею

Топольський запросив Катю на каньйонінг до водоспадів. Пара одягнула спеціальне спорядження і вирушила підкорювати слизькі гірські схили. На побаченні не було жодного страху, натомість було багато ніжності та турботи. Подолавши усі перешкоди, Алекс і Катя просто цілувалися у водоспаді.

Знайомство з мамою Топольського та останні побачення на проєкті: як пройшов фінал Холостяка / 2 зображення

За вечерею Алекс і Катя почали обговорювати плани на майбутнє. Дівчина зізналася, що після проєкту хоче поїхати з Холостяком в Австрію. Водночас створення сім’ї Катя бачить як у Києві, так і за межами країни.

Романтика в кімнаті підштовхнула Катю на відвертості. Вона зізналася, що не раз стримувала себе у словах і вчинках, оскільки боялася, що після проєкту все виявиться не тим, чим здається. Втім, почути про почуття Каті Топольському не судилося.

– Він визначається, робить вибір і хоче впевнитися. Але я знаю, що є інша учасниця і в них також є близькість. Я не говорила Алексу, що відчуваю, щоб не поранитися, щоб захищати себе якось, – зауважила Катя.

Кого обрав Холостяк Топольський у фіналі

Найважливіший вибір Алекс Топольський ухвалив на Мадейрі. По обличчю Холостяка було видно, що рішення далося йому складно. Раніше він зізнавався, що має сильні почуття до обох дівчат – і Саші, і Каті.

Зрештою Алекс Топольський відпустив Сашу Мудру. Холостяк визнав, що знайомство з нею стало для нього ковтком свіжого повітря, однак тільки пристрасті для стосунків буде замало.

– Ми відчуваємо пристрасть одне до одного, але цього недостатньо для того, за чим я прийшов на цей проєкт. Я відпускаю тебе. І сподіваюся, ти теж відпустиш мене, — додав Холостяк.

Обраницею Алекса Топольського стала 26-річна Катерина Лозовицька.

– Коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, побачив твої щирі сумніви і водночас віру в нас, я відчув твоє справжнє бажання наших стосунків. У моєму серці зазвучало твоє ім’я. Пам’ятаєш, я казав, що забув і не знаю, що таке закоханість? Тепер знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою. Ти приймеш цю обручку? – сказав Холостяк.

Як пара розвивала стосунки та чи разом Алекс і Катя після Холостяка, дізнаємося у пост-шоу 20 січня.