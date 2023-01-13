Знакомство с мамой Топольского и последние свидания на проекте: как прошел финал Холостяка

В 12 выпуске проекта Холостяк 12 состоялся долгожданный финал. Алекс Топольский познакомил Сашу и Катю со своей мамой, а потом повез девушек на Мадейру.

Как раскрылись девушки на последнем свидании проекта и кому Алекс Топольский вручил кольцо, признавшись в любви, читайте в материале.

Экзамен хозяйки от мамы Топольского

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– Мне очень хочется познакомить девушек со своей мамой. После смерти отца она стала самым близким человеком. Мне очень важно, какое мнение у нее сформируется о девушках, понравятся ли они ей. Мне интересно увидеть, как они будут общаться и взаимодействовать, – заметил Топольский.

Первой на знакомство с мамой Алекса отправилась Саша Мудрая. Мама Холостяка подметила красоту девушки и то, насколько гармонично выглядела пара. Не менее символичным она сочла совпадение имен, и даже успела загадать желание между Сашами.

Мама Алекса с первых минут принялась присматриваться к Саше и устроила ей настоящий “допрос”. Впрочем, не поняла позицию по безработице Мудрой, назвав это “несерьезным”. Чтобы лучше понять Сашу, мама Холостяка предложила заняться рукоделием.

– Очень симпатичная девочка, мне понравилась. Ей с тобой удобно прикалываться, шутить. Но жизнь состоит не только из этого. Она себе нарисовала такую картинку семейной жизни – трое детей, муж. Но она не знает, как это создать и обустроить. Или плохо представляет, что это все не так легко. Пока это только отличная картинка, – откровенно сказала Топольскому мама.

В противоположность Саше Мудрой, Катя с порога показала готовность быть хозяйкой в доме. Девушка подарила маме Топольского набор специй. Несмотря на волнение, в разговоре с мамой Топольского Катя смогла продемонстрировать свою целеустремленность и желание развиваться.

– Мне понравился разговор – приятно, легко. Она нормально отвечала и раскрывала мне многое, задавала хорошие вопросы. У Александры этих вопросов не было, она только отвечала, – отметила мама Топольского.

Впрочем, прямо ответить на вопрос о чувствах к Алексу Катя не решилась.

– Мне хочется закончить проект и начать строить отношения. К сожалению, пока я не могу назвать нас парой. Потому что я не знаю, что меня ждет дальше. Но желание у меня есть, и оно большое, – сказала она.

Экстрим и страсть с Сашей Мудрой

На последнее свидание проекта пара пришла в футболках, которые накануне рисовала друг для друга. Алекс Топольский предложил Мудрой насладиться красотой Мадейры с высоты птичьего полета. Сначала они поднялись на вершину на джипе, а затем спустились оттуда на параплане.

После адреналина пара отправилась на ужин. Топольский признал, что любимые моменты на проекте связаны с Сашей Мудрой, однако оказалось, что девушка видит все по-другому. Она заговорила о гордости за полученные навыки шитья и вспомнила об изменении своего отношения к женщинам. Собственно, Топольским в этих воспоминаниях Саши Мудрой даже не пахло.

Впрочем, романтическая атмосфера в отеле таки подтолкнула Мудрую заговорить о чувствах к Холостяку.

– Год назад я каждый день просыпалась с разбитым сердцем и мне было плохо. Я думала, что это не закончится, что я больна. Проходит год – сейчас я здесь, с тобой, и мне так хорошо. Ты мне не просто нравишься, это не просто симпатия. Это влюбленность, – сказала она.

Поцелуи в водопаде и откровения с Катей

Топольский пригласил Катю на каньонинг к водопадам. Пара одела специальное снаряжение и отправилась покорять скользкие горные склоны. На свидании не было никакого страха, но было много нежности и заботы. Преодолев все препятствия, Алекс и Катя просто целовались в водопаде.

Знакомство с мамой Топольского и последние свидания на проекте: как прошел финал Холостяка / 2 images

За ужином Алекс и Катя начали обсуждать планы на будущее. Девушка призналась, что после проекта хочет поехать с Холостяком в Австрию. В то же время, создание семьи Катя видит как в Киеве, так и за пределами страны.

Романтика в комнате подтолкнула Катю на откровенность. Она призналась, что не раз сдерживала себя в словах и поступках, потому что боялась, что после проекта все окажется не тем, чем кажется. Но услышать о чувствах Кати Топольскому не было суждено.

– Он определяется, делает выбор и хочет убедиться. Но я знаю, что есть другая участница и у них тоже есть близость. Я не говорила Алексу, что чувствую, чтобы не пораниться, чтобы защищать себя как-то, – заметила Катя.

Кого выбрал Холостяк Топольский в финале

Самый важный выбор Алекс Топольский принял на Мадейре. По лицу Холостяка было видно, что решение далось ему сложно. Ранее он признавался, что испытывает сильные чувства к обеим девушкам – и Саше, и Кате.

В конце концов Алекс Топольский отпустил Сашу Мудрую. Холостяк признал, что знакомство с ней стало для него глотком свежего воздуха, однако только страсти для отношений будет маловато.

— Мы чувствуем страсть друг к другу, но этого недостаточно для того, за чем я пришел на этот проект. Я отпускаю тебя. И надеюсь, ты тоже отпустишь меня, – добавил Холостяк.

Избранницей Алекса Топольского стала 26-летняя Екатерина Лозовицкая.

– Когда я услышал, каким ты видишь наше будущее, увидел твои искренние сомнения и веру в нас, я почувствовал твое настоящее желание наших отношений. В сердце моем зазвучало твое имя. Помнишь, я говорил, что забыл, и не знаю, что такое влюбленность? Теперь я знаю, что это. Это то, что я чувствую к тебе. Я верю в то, что это чувство взаимно и сделает наше будущее счастливым. Катя, я хочу быть с тобой. Ты примешь это кольцо? — сказал Холостяк.

Как пара развивала отношения и вместе ли Алекс и Катя после Холостяка, узнаем в пост-шоу 20 января.