Алекс Топольський зробив свій вибір у фіналі Холостяка – переможницею 12 сезону стала Катерина Лозовицька.

– Коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, побачив твої щирі сумніви і водночас віру в нас, я відчув твоє справжнє бажання наших стосунків. У моєму серці зазвучало твоє ім’я. Пам’ятаєш, я казав, що забув і не знаю, що таке закоханість? Тепер знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою. Ти приймеш цю обручку?

Катю Лозовицьку вважали фавориткою ще з першого випуску Холостяка. Перед знайомством вона передала Топольському коробку зі своєю паперовою копією. Алекс мав обрати вбрання, у якому дівчина прийде на першу вечірку.

Алекс Топольський назвав появу Каті найефектнішою і одразу запросив дівчину на вечерю.

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Стосунки пари стрімко розвивалися протягом усього проєкту – вони каталися на байках по пустелі, підкорювали сноуборд і навіть вчилися бити тату. Чи разом Алекс і Катя після Холостяка, дізнаємося вже у пост-шоу 20 січня на СТБ.

Біографія переможниці Холостяка 12 Катерини Лозовицької

Що постить переможниця Холостяка 12 Катерина Лозовицька в Instagram