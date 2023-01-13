Катя Лозовицька – хто така переможниця Холостяка 12

У фіналі романтичного реаліті Холостяк 2022 Алекс Топольський обрав Катерину Лозовицьку. Що відомо про обраницю Холостяка, читайте в матеріалі.

Біографія Катерини Лозовицької досить насичена. Відомо, що 26-річна фотомодель родом із Києва.

Модельний бізнес рано зробив Катю самостійною – уже з 15 років вона жила сама. За словами дівчини, тоді вона три місяці навчалася у школі, складала іспити і знову їхала працювати.

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Катя здобула юридичну освіту в Київському національному лінгвістичному університеті. Окрім цього, Лозовицька навчалася в Іспанії, де опанувала готельний менеджмент. Проходила практику в Португалії, а згодом у Таїланді.

Батьки Катерини Лозовицької працюють у РАЦСі. Мама займається адмініструванням – спілкується з молодятами та пропонує варіанти проведення весілля. Тато Каті – весільний оператор.

– У нас в родині дуже весільна тематика: батьки працюють у РАЦСі, а я – у весільній моді.

Катя займалася бальними танцями і під час одного з побачень навіть намагалася навчити цьому Алекса Топольського.

На проєкті Катя неодноразово зізнавалася, що мріє відкрити кав’ярню. І навіть запросила Холостяка знятися у рекламному ролику для неї.

– Я маю мрію – відкрити свою кав’ярню. Я люблю випити кави, мені подобається сам антураж та атмосфера. Хочу своє кавове місце – щось домашнє та затишне.

До Холостяка Катя вже мала досвід серйозних стосунків – одні тривали три роки, інші – чотири. Втім, за словами дівчини, стосунки припинилися, коли вона не відчула бажання хлопця реалізуватися.

На проєкті Холостяк Катя сподівалася знайти кохання. Поряд із собою дівчина хотіла бачити порядного та амбітного чоловіка з почуттям гумору.

– Я йшла на проєкт із надією на те, що зустріну на Холостяку людину, яка буде моєю.

Як склалися стосунки Алекса та Каті, та чи разом вони після Холостяка, дізнаємося вже на пост-шоу 20 січня.