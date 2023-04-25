Netflix опублікував фінальний тизер третього сезону Відьмака. У ролику показали Дике полювання.

Відомо, що сезон розділять на дві частини – перша складається з 5 епізодів, і реліз очікується 29 червня. Друга частина матиме три серії, і їхній вихід заплановано на 29 липня.

Третій сезон Відьмака буде частково заснований на книзі автора всесвіту Анджея Сапковського Година зневаги. За сюжетом, Цирі стає Фалькою, а Геральт возз’єднується з Йенніфер. Цілком можливо, що глядачі побачать і нового лиходія, який відомий як Професор.

У Netflix також опублікували постер із трьома ключовими героями серіалу.

Відомо, що третій сезон стане останнім, де Геральта зіграє Генрі Кавілл, відомий також за роллю Супермена у фільмах за коміксами DC. Уже в четвертому сезоні, запланованому на 2024 рік актора замінить Ліам Гемсворт, який має всі шанси затьмарити попередника.

Сам Кавілл зніматиметься в серіалі Warhammer 40,000. Дії всесвіту відбуваються в далекому майбутньому 41 тисячоліття, під час якого галактика повністю занурена війною.