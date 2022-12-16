Британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале Amazon по вселенной Warhammer 40,000. Супермен уже обратился к своим фанатам на фоне этого объявления.

Известно, что компания Джеффа Безоса приобрела права на экранизацию Warhammer 40,000. И пока о сценаристах для будущего проекта еще ничего не известно, Кавил готов сыграть главную роль, а также стать одним из исполнительных продюсеров.

Действия Warhammer 40,000 происходят в далеком будущем 41 тысячелетия, во время которого галактика полностью погружена войной.

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— Я любил Warhammer с детства, и этот момент стал для меня по-настоящему особенным. Возможность управлять этой кинематографической вселенной с самого ее зарождения — большая честь и ответственность, — прокомментировал новость актер.

Так, из-за работы над новым проектом, Генри Кавилл объявил, что не будет играть Супермена. Он добавил, что уважает такое решение творцов фильма, поскольку им предстоит снять целую вселенную.

Также в декабре стало известно, что актер покинет сериал Ведьмак от Netflix после третьего сезона. Его заменит Лиам Хемсворт, который имеет все шансы затмить своего предшественника. Четвертый сезон запланирован на 2024 год.