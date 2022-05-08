Схожі риси у зовнішності батьків та дітей завжди викликають інтерес та обговорення. Іноді родинний зв’язок настільки сильний, що діти ростуть точними копіями свого тата чи мами.

Особливу схожість можна простежити між молодшими поколіннями селебриті, які анітрохи не поступаються своїм батькам за красою і талантом.

З нагоди Дня матері Факти ICTV вирішили проаналізувати, кому з українських зіркових мам точно не потрібен ДНК-тест, щоб переконатися у родинних стосунках з дочкою.

Оля Полякова та Маша

Від зіркової мами 17-річна Маша Полякова успадкувала не лише гарне обличчя, а й струнку фігуру.

До того ж, дівчина вирішили піти по стопах матері і стати співачкою. Маша пише власні пісні, а також має власний рок-гурт Швы.

Маша Єфросиніна та Нана

18-річна дочка Маші Єфросиніної уникає публічності, тому рідко з’являється на фото у своєї зіркової мами. Проте на рідкісних світлинах можна побачити, що Нана – копія телеведучої.

Олена Кравець та Маша

Дочка акторки студії Квартал 95 Олени Кравець також перейняла від мами всі найкращі риси зовнішності. 18-річна Маша займається танцями й вже тривалий час живе окремо від батьків.

Оля Сумська і Антоніна

Дочка Олі Сумської, 31-річна Антоніна Паперна, пішла по стопах матері і також стала акторкою. Зірки дуже схожі між собою, тому спочатку можна подумати, що це дві сестри.

Віра Брежнєва та Соня

Співачка Віра Брежнєва має 20-річну доньку Соню Кіперман, яка вже близько 5 років живе у США і також працює у шоу-бізнесі. Дівчина вже встигла зіграти у таких фільмах як Мажор-2, Кохання у великому місті та Бендер.

Лілія Ребрик та Діана

9-річна дочка телеведучої Лілії Ребрик анітрохи не поступається красою та артистичністю зірковій матусі. Попри свій вік, дівчина вже встигла спробувати себе в акторській діяльності. Вона знялася у 4-серійній мелодрамі Формула щастя.

Настя Каменських та її мама Лідія

Попри те, що у співачки Насті Каменських поки немає власних дітей, ми вирішили відзначити її схожість з мамою, 67-річною Лідією.