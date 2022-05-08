Похожие черты во внешности родителей и детей всегда вызывают интерес и обсуждение. Иногда родственная связь настолько сильная, что дети растут точными копиями своего отца или мамы.

Особое сходство можно проследить между младшими поколениями селебрити, которые ничуть не уступают своим родителям по красоте и таланту.

Факты ICTV решили проанализировать, кому из украинских звездных мам точно не нужен ДНК-тест, чтобы убедиться в родстве с дочерью.

Оля Полякова и Маша

От звездной мамы 17-летняя Маша Полякова унаследовала не только красивое лицо, но и стройную фигуру.

К тому же девушка решила пойти по стопам матери и стать певицей. Маша пишет собственные песни, а также имеет рок-группу Швы.

Маша Ефросинина и Нана

18-летняя дочь Маши Ефросининой избегает публичности, поэтому редко появляется на фото своей звездной мамы. Однако на редких кадрах можно увидеть, что Нана – копия телеведущей.

Елена Кравец и Маша

Дочь актрисы студии Квартал 95 Елены Кравец также переняла у мамы все лучшие черты внешности. 18-летняя Маша занимается танцами и уже долгое время живет отдельно от родителей.

Оля Сумская и Антонина

Дочь Оли Сумской, 31-летняя Антонина Паперная, пошла по стопам матери и стала актрисой. Звезды очень похожи между собой, поэтому сначала можно подумать, что это две сестры.

Вера Брежнева и Соня

У певицы Веры Брежнева есть 20-летняя дочь Соня Киперман, которая уже около 5 лет живет в США и также работает в шоу-бизнесе. Девушка уже успела сыграть в таких фильмах, как Мажор-2, Любовь в большом городе и Бендер.

Лилия Ребрик и Диана

9-летняя дочь телеведущей Лилии Ребрик ничуть не уступает красоте и артистичности звездной мамочке. Несмотря на свой возраст, девочка уже успела попробовать себя в актерской деятельности. Она снялась в 4-серийной мелодраме Формула счастья.

Настя Каменских и ее мама Лидия

Несмотря на то, что у певицы Насти Каменских пока нет своих детей, мы решили отметить ее сходство с мамой, 67-летней Лидией.