9 марта во время мире украинцы празднуют день рождения легендарного поэта, великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченко. В 2023 году ему бы исполнилось 209 лет.

Для каждого гражданина Украины Шевченко – национальный герой, который поступками в своей жизни и своим творчеством вдохновляет к борьбе за правду, свободу и будущее нашей родной страны.

Наверняка, каждый из нас знает хотя бы некоторые строки, принадлежащие легендарному украинскому поэту. Все мы слышали такие стихи или урывки из поэм, как Заповіт, Реве та стогне Дніпр широкий, Садок вишневий коло хати и многие другие. В день рождения Кобзаря, Факты ICTV решили сделать тест, чтобы каждый желающий смог проверить – как хорошо он знает творчество Тараса Шевченко.

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Творчество Кобзаря актуально по сей день. Сейчас многие его роботы стали пророческими, а потому строки ложатся на музыку, благодаря украинским исполнителям.

Подборку песен, созданных на стихи Тараса Шевченко – слушайте на Фактах ICTV.