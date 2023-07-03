Ведучий і волонтер Сергій Притула отримав диплом магістра. Він здобув вищу освіту у сфері публічного управління та адміністрування, закінчивши Український католицький університет у Львові.
Цією новиною Притула поділився у своєму Instagram, де також оприлюднив фото у випускній мантії. На одному з кадрів він постав зі своїм сином.
– Вчитися під час війни – це складно як з морального поглядуу, так і логістичного. Тому я щиро вдячний Силам оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати й захистити магістерську, – сказав Притула.
Він подякував науковій керівниці та своїм одногрупникам за підтримку й мотивацію протягом цих двох років.
Також Сергій поділився кумедною реакцією сина на його випускний.
– Син сказав, що це якось дуже дивно – прийти до батька на випускний швидше, ніж батько до нього, – зазначив Притула.