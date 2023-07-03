Ведучий і волонтер Сергій Притула отримав диплом магістра. Він здобув вищу освіту у сфері публічного управління та адміністрування, закінчивши Український католицький університет у Львові.

Цією новиною Притула поділився у своєму Instagram, де також оприлюднив фото у випускній мантії. На одному з кадрів він постав зі своїм сином.

– Вчитися під час війни – це складно як з морального поглядуу, так і логістичного. Тому я щиро вдячний Силам оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати й захистити магістерську, – сказав Притула.

Він подякував науковій керівниці та своїм одногрупникам за підтримку й мотивацію протягом цих двох років.

Також Сергій поділився кумедною реакцією сина на його випускний.