Змусила публіку танцювати: Вєрка Сердючка запалила сцену Євробачення 2023

У фіналі Євробачення 2023 виступила Вєрка Сердючка.

Артистка запалила міжнародну публіку, виконавши пісню Dancing Lasha Tumbai.

Саме з цією композицією Сердючка представляла Україну на Євробаченні у 2007 році. Тоді артистка посіла 2 місце, отримавши 235 балів.

Сьогодні Сердючка з’явилася на сцені міжнародного пісенного конкурсу з балетом. Артистка підкорила глядачів своєю енергетикою та змусила всіх танцювати.

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Цьогоріч Україну на Євробаченні 2023 представляє гурт Tvorchi з піснею Heart of steel.

Фінал конкурсу проходить у Ліверпулі (Велика Британія), за перемогу змагаються учасники з 26 країн.

Фавориткою букмекерів є співачка Loreen зі Швеції, друге місце може посісти співак Käärijä з Фінляндії. Представникам України пророкують третє місце у фіналі шоу.