В финале Евровидения 2023 выступила Верка Сердючка.

Артистка зажгла международную публику, исполнив песню Dancing Lasha Tumbai.

Именно с этой композицией Сердючка представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Тогда артистка заняла 2 место, получив 235 баллов.

Сегодня Сердючка появилась на сцене международного песенного конкурса с балетом. Артистка покорила зрителей своей энергетикой и заставила всех танцевать.

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В этом году Украину на Евровидении 2023 представляет группа Tvorchi с песней Heart of steel. Букмекеры прогнозируют коллективу третье место в финале шоу.

Финал конкурса проходит в Ливерпуле (Великобритания), за победу соревнуются участники из 26 стран.

Фавориткой букмекеров является певица Loreen из Швеции, второе место может занять певец Käärijä из Финляндии. Представителям Украины пророчат третье место в финале шоу.