Легенда кіно Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін скасували розлучення та помирилися.

Через 25 років шлюбу пара змогла залагодити всі розбіжності, поговоривши один з одним. Про їхнє примирення стало відомо через місяць після заяв про розлучення – цього хотіла 54-річна Дженніфер.

Відомо, що кохана актора звинуватила Сталлоне у грошових махінаціях із сімейним фондом. У документах повідомлялося, що Сильвестр брав участь у навмисній розтраті та виснаженні майна подружжя.

Зараз дивляться

На тлі цього Сталлоне вже готовий був попрощатися зі шлюбом, про що каже його нова тату на плечі. Раніше на руці актора красувалася робота з обличчям Дженніфер, але її перебили на портрет із собакою.

Також відомо, що дружина зірки була проти такого собаки в будинку – ротвейлер Дуайт лякав кохану. Сам же Сталлоне хотів, щоб домашній улюбленець допомагав захищати родину в їхніх будинках у Лос-Анджелесі та Палм-Біч.

Користувачі мережі ще до заяв представників зірки довідалися, що пара помирилася. 20 вересня Сталлоне опублікував фото в Instagram зі своєю дружиною, де вони тримаються за руки, а також сімейне фото із трьома дітьми.

Пара одружилася 1997 року. Актор та його супутниця виховують трьох дочок – 26-річну Софію, 24-річну Сікстину та 20-річну Скарлет.