Легенда кіно Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін скасували розлучення та помирилися.
Через 25 років шлюбу пара змогла залагодити всі розбіжності, поговоривши один з одним. Про їхнє примирення стало відомо через місяць після заяв про розлучення – цього хотіла 54-річна Дженніфер.
Відомо, що кохана актора звинуватила Сталлоне у грошових махінаціях із сімейним фондом. У документах повідомлялося, що Сильвестр брав участь у навмисній розтраті та виснаженні майна подружжя.
На тлі цього Сталлоне вже готовий був попрощатися зі шлюбом, про що каже його нова тату на плечі. Раніше на руці актора красувалася робота з обличчям Дженніфер, але її перебили на портрет із собакою.
Також відомо, що дружина зірки була проти такого собаки в будинку – ротвейлер Дуайт лякав кохану. Сам же Сталлоне хотів, щоб домашній улюбленець допомагав захищати родину в їхніх будинках у Лос-Анджелесі та Палм-Біч.
Користувачі мережі ще до заяв представників зірки довідалися, що пара помирилася. 20 вересня Сталлоне опублікував фото в Instagram зі своєю дружиною, де вони тримаються за руки, а також сімейне фото із трьома дітьми.
Пара одружилася 1997 року. Актор та його супутниця виховують трьох дочок – 26-річну Софію, 24-річну Сікстину та 20-річну Скарлет.