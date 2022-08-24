Американский актер Сильвестр Сталлоне расстался с женой, актрисой Дженнифер Флавин после 25 лет брака.

54-летняя Флавин подала на развод во Флориде в пятницу. Она обвиняет 76-летнего актера в махинациях с активами семейного фонда.

В документах говорится, что Сильвестр участвовал в преднамеренной растрате и истощении имущества супругов. Также Дженнифер хочет вернуть себе фамилию Флавин.

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Стоит отметить, что на днях Сталлоне перекрыл тату с портретом жены на плече, набив поверх собаку. Представитель актера тогда сказал, что тот просто хотел обновить изображение, однако результаты были неудовлетворительными и не поддающимися исправлению.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. У супругов в браке родилось три дочери.

Стоит отметить, что у актера есть дети от предыдущего брака с актрисой Сашей Зак. У них два сына.