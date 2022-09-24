Легенда кино Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин отменили развод и помирились.

Спустя 25 лет брака, пара смогла уладить все разногласия, поговорив друг с другом. Об их примирении стало известно спустя месяц после заявлений о разводе — этого хотела 54-летняя Дженнифер.

Известно, что возлюбленная актера обвинила Сталлоне в денежных махинациях с семейным фондом. В документах сообщалось, что Сильвестр участвовал в преднамеренной растрате и истощении имущества супругов.

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На фоне этого Сталлоне уже готов был попрощаться с браком, о чем говорит его новая тату на плече. Ранее на руке актера красовалась работа с лицом Дженнифер, но ее перебили на портрет с собакой.

Также известно, что жена звезды была против такой собаки в доме — ротвейлер Дуайт пугал возлюбленную. Сам же Сталлоне хотел, чтобы домашний питомец помогал защищать семью в их домах в Лос-Анджелесе и Палм-Бич.

Пользователи сети еще до заявлений представителей звезды узнали, что пара помирилась. 20 сентября Сталлоне опубликовал фото в Instagram со своей женой, где они держатся за руки, а также семейное фото с тремя детьми.

Пара поженилась в 1997 году. Актер и его спутница воспитывают трех дочерей — 26-летнюю Софию, 24-летнюю Сикстину и 20-летнюю Скарлет.