Голлівудська акторка Джесcіка Честейн поділилася своїми враженнями від подорожі до України.

В Instagram зірка фільму Інтерстеллар оприлюднила відео, в якому показала свою поїздку до Києва, а саме – зруйновані російськими окупантами будівлі на Київщині та відвідування дитячої лікарні Охматдит.

Джессіка зізналася, що для того, щоб осмислити все, що вона побачила, їй знадобилося кілька тижнів.

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– Ми приземлилися в Польщі, їхали чотири години, потім сіли на поїзд і ще 11. Я нервувала, проте час у дорозі дав можливість заспокоїтися… Одним із яскравих вражень від цієї поїздки, яка змінила моє життя, було відвідування дитячої лікарні Охматдит. У мене була можливість познайомитися із чудовими дітьми та режисером Володимиром Жовніром, – згадує Чейстейн.

Акторка каже, що діти вразили її своєю силою та надією, незважаючи на те, що вони вимушено залишили свої будинки.

– В Україні триває величезна гуманітарна криза. Ми не можемо забути безневинних, які постраждали від безглуздих актів насильства. Я завжди буду вдячна, що зустріла цих милих маленьких дітей з великими хоробрими серцями, – підсумувала Джесcіка.

Також акторка озвучила цифри пов’язані з повномасштабною війною. Вона розповіла, що понад 5 млн українців вимушено виїхали до європейських країн, а понад 7 млн стали внутрішньо переміщеними особами. Від дій російських загарбників загинули за офіційними даними 6710 мирних жителів, зокрема 359 дітей, та 8741 мирний житель, зокрема 700 дітей, були тяжко поранені.

Нагадаємо, на початку серпня Джесcіка Честейн приїхала до України. У столиці вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.