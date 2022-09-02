Голливудская актриса Джессика Честейн поделилась своими впечатлениями от поездки в Украину.

В Instagram звезда фильма Интерстеллар обнародовала видео, в котором показала свою поездку в Киев, а именно — разрушенные российскими оккупантами здания в Киевской области и посещение детской больницы Охматдет.

Джессика призналась, что для того, чтобы осмыслить все, что она увидела, ей понадобилось несколько недель.

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— Мы приземлились в Польше, ехали четыре часа, затем сели на поезд и еще 11. Я нервничала, однако время в дороге дало возможность успокоится… Одним из ярких впечатлений от этой поездки, которая изменила мою жизнь, было посещение детской больницы Охматдет. У меня была возможность познакомиться с замечательными детьми и режиссером Владимиром Жовниром, — вспоминает Чейстейн.

Актриса говорит, что дети поразили ее своей силой и надеждой, несмотря на то, что они вынужденно покинули свои дома.

— В Украине продолжается огромный гуманитарный кризис. Мы не можем забыть невинных, пострадавших от бессмысленных актов насилия. Я всегда буду благодарна, что встретила этих милых маленьких детей с большими храбрыми сердцами, — подытожила Джессика.

Также актриса озвучила цифры, связанные с полномасштабной войной. Она рассказала, что более 5 млн украинцев вынужденно выехали в европейские страны, а более 7 млн стали внутренне перемещенными лицами. От действий российских захватчиков погибли, по официальным данным, 6710 мирных жителей, в том числе 359 детей, и 8741 мирный житель, в том числе 700 детей, были тяжело ранены.

Напомним, в начале августа Джессика Честейн приехала в Украину. В столице она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.