В пятницу, 1 октября, в третьем выпуске романтического шоу Холостячка 2 круг претендентов на сердце главной героини Златы Огневич сузился еще больше.

Кто неожиданно покинул проект во время свидания, а для кого у Златы Огневич не осталось бутоньерки на церемонии роз, читайте в материале Фактов ICTV.

На этой неделе Злата Огневич решила познакомиться с увлечениями своих кавалеров.

Свидание с Павлом

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

На первое свидание главная героиня пошла с самым рисковым участником – 30-летним каскадером Павлом Богдой.

Девушка полетала с ним под потолком при помощи специального оборудования, а потом пошла ужинать.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Но разговор расстроил холостячку настолько, что она решила попрощаться с участником сразу. Певица пришла к выводу, что Павел не готов к серьезным отношениям, а их взгляды и планы очень разнятся.

Свидание с Андреем

Далее ведущий шоу предложил ребятам написать Злате послание, в котором сообщить, каким они видят свидание с ней.

В конце концов главная героиня решила покататься на мотоциклах-эндуро с предпринимателем Андреем Задворным, бизнес которого сосредоточен на изготовлении деревянных игрушек для детей.

Девушка отметила определенные пренебрежительные нотки в поведении Андрея. Например, то, что тот неудачно пошутил, что она запищала, будто “курочка”, и не побежал возвращать ее, когда она, якобы обидевшись, ушла.

Во время пикника на природе пара говорила о жизни. Злате понравилось, что у Андрея на этот раз было больше вопросов к ней, чем во время первой вечеринки.

У главной героини были мысли о том, чтобы дать мужчине бутоньерку, но из-за неприятного послевкусия отдельных моментов свидание решила взять паузу до церемонии роз.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Соревнования за свидание со Златой

Далее участникам пришлось пройти испытание, чтобы получить шанс сходить с холостячкой на групповое свидание.

Для этого участников поделили по двое. Каждая команда должна была вылезти на стену с помощью альпинистского снаряжения и собрать конверты с баллами, которые попадались на их пути.

Свидание должно было достаться тому, у кого баллов будет больше всего.

Во время испытания Злате захотелось присоединиться к мужчинам, поэтому Винченцо Дулепа решил уступить свое место главной героине. Таким образом они вместе с его коллегой по команде Олегом Плахотнюком выбыли из соревнования, потеряв шанс на побороться за свидание.

Далее сделать широкий жест захотел психолог Роман Свечкоренко, отдав Злате, а соответственно – Винченцо и Олегу, потому что именно с их снаряжением поднималась героиня, баллы, которые они заработали с Богданом Коломейко.

Поэтому совсем неожиданно Винченцо и Олег, по-джентельменски выбыв из соревнования, стали победителями и пошли на свидание со Златой.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Неожиданное завершение группового свидания

Винченцо и Олега Злата пригласила на рыбалку, потому что это было ее любимым занятием в детстве в Крыму.

Мужчины обращались с холостячкой очень галантно.

Олег, заплыв на лодке со Златой на середину реки, прочитал ей стихи и подарил ей украшение, а Винченцо уединился с ней в белоснежном шатре.

Когда настало время делать выбор, Злата Огневич вручила бутоньерку Винценцо. Отчаянию Олега не было предела, но он достойно держал удар.

Повернувшись к нему, холостячка сказала, что просто не может не дать бутоньерку и ему. Олег еще потом долго не мог оправиться от счастья.

Церемония роз

Перед третьей церемонией роз участники записали для холостячки остроумные видеообращения, заставив Злату звонко смеяться.

Прежде чем перейти к церемонии, главная героиня пообщалась с Максимом Тарапатой. А потом ее засыпал подарками Владислав Ясько. Чтобы угодить с подарком, мужчина даже позвонил сестре Златы.

Владислав подарил ей тамагочи, игрушку, популярную во времена детства главной героини, воздушные шарики и игрушечный автомобиль с куклами.

Пропуска в четвертый выпуск в виде бутоньерок получили Андрей Хветкевич, Роман Свечкоренко, Максим Тарапата, Богдан Коломейко.

Дмитрий Шевченко, Васко Младенов, Роман Васильев получили от Златы бутоньерки авансом, потому что она не почувствовала их заинтересованности в течение недели.

Далее настал черед Андрея Задворного услышать свой вердикт.

Злата попрощалась с Ильей Закорецким.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Девушка призналась: никто больше чем Илья не дарил ей стихов, но к нему у нее есть лишь чувство дружбы.

View this post on Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Борьбу за сердце холостячки продолжают 12 участников.

Максим Тарапата, к слову, впечатлив Злату общением, получил преимущество: на следующей неделе он может присоединиться к любому из свиданий холостячки.

Фото: Холостяк&Холостячка