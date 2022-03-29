У Варшаві відбудеться благодійний кіномарафон CinemAid Ukraine Charity Film Marathon на підтримку України. Захід запланований на 1-3 квітня, і на відкритті покажуть військову драму Щедрик українки Олесі Моргунець-Ісаєнко.

Про це повідомили у ДержКіно України. Також на відкритті будуть присутні Посол України у Польщі Андрій Дещиця та Голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Фільм Щедрик розповість історію дітей, які залишилися без батьків на тлі звірств СРСР та Третього Рейху. Їх приймає у себе викладач співу Софія, яка стала справжньою мамою для них у цей нелегкий час. Історія розповість, як дитячі прагнення знайти мир у цьому світі та стійкість матері борються з каральним режимом та його наслідками.

Відомо, що зібрані із заходу кошти будуть надіслані фонду Повернись Живим, на допомогу кіноіндустрії та кінематографістам та їхнім родинам, що постраждали від війни.

За ці три дні покажуть величезну кількість українських фільмів: Щедрик, Захар Беркут, Поводир, Крути 1918, Закохані в Київ, Спадщина, Жива ватра, Національний музей, Фантастичні українці, Черкаси.