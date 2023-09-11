Актор Олексій Суровцев зіграв весілля зі своєю ексдружиною Ксенією. Пара знову оформила шлюб, вибравши для цієї події дату 10 вересня.

Подружжя влаштувало виїзну церемонію в одному із заміських комплексів Києва, на яку запросили найближчих.

Десятиразова чемпіонка України з еротичного шоу обрала для весілля білу атласну сукню з відкритими плечима і шлейфом. Олексій же на святі постав у чорному костюмі. До слова, для подружжя виступав гурт Kadnay.

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Уже після 24 лютого 2022 року Олексій відновив стосунки з ексдружиною, і вже в червні 2023-го Суровцев освідчився Ксенії. Зробив він це на відкритті свого притулку для тварин.

Перший шлюб Олексія і Ксенії тривав 12 років. У 2020 році вони розійшлися.

Фото: Олексій Сурвоцев