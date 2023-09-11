Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Зламали систему! Олексій Суровцев вдруге одружився з ексдружиною

11 Вересня 2023, 08:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алексей Суровцев с женой

Актор Олексій Суровцев зіграв весілля зі своєю ексдружиною Ксенією. Пара знову оформила шлюб, вибравши для цієї події дату 10 вересня.

Подружжя влаштувало виїзну церемонію в одному із заміських комплексів Києва, на яку запросили найближчих.

Десятиразова чемпіонка України з еротичного шоу обрала для весілля білу атласну сукню з відкритими плечима і шлейфом. Олексій же на святі постав у чорному костюмі. До слова, для подружжя виступав гурт Kadnay.

Зараз дивляться

Весілля Олексія Суровцева

Нагадаємо, перед початком повномасштабної війни в Україні зірка серіалу Слід розійшовся з коханою – Анною Скворцовою.

Читайте також:
Олексій СуровцевВона мене надихає! Олексій Суровцев натякнув на повернення до колишньої дружини

Уже після 24 лютого 2022 року Олексій відновив стосунки з ексдружиною, і вже в червні 2023-го Суровцев освідчився Ксенії. Зробив він це на відкритті свого притулку для тварин.

Перший шлюб Олексія і Ксенії тривав 12 років. У 2020 році вони розійшлися.

Фото: Олексій Сурвоцев

Теги
Весілля Олексій Суровцев
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь