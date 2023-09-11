Актер Алексей Суровцев сыграл свадьбу со своей экс-супругой Ксенией. Пара вновь оформила брак, выбрав для этого события дату 10 сентября.

Супруги устроили выездную церемонию в одном из загородных комплексов Киева, на которую пригласили самых близких.

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Десятикратная чемпионка Украины по эротическому шоу выбрала для свадьбы белое атласное платье с открытыми плечами и шлейфом. Олексей же на празднике предстал в черном костюме. К слову, для супругов выступала группа Kadnay.

Напомним, перед началом полномасштабной войны в Украине звезда сериала След расстался с возлюбленной — Анной Скворцовой.

Уже после 24 февраля 2022 года Алексей возобновил отношения с экс-женой, а в июне 2023-го Суровцев сделал предложение Ксении. Сделал он это на открытии своего приюта дли животных.

Первый брак Алексея и Ксении длился 12 лет. В 2020 году они разошлись.

Фото: Алексей Суровцев