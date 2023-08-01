Українська співачка Камалія ніжно привітала свого чоловіка Захура з 68-річчям. Артистка вкотре натякнула, що про розлучення не йдеться.

– Захур – це людина, яку я цінувала найбільше за останні два десятиліття. Він люблячий чоловік, вірний друг, блискучий учитель, покровитель, наставник, інвестор, радник – список можна продовжувати й продовжувати, – почала свою думку співачка.

Зірка додала, що з народженням доньок він став і найкращим батьком у світі. Камалія також згадала і його допомогу Україні в умовах війни через благодійні організації. Артистка показала знакові знімки з життя Захура – фото сім’ї, знімок із Залужним, а також подяку влади України за допомогу.

– У цей особливий день я щиро бажаю Захуру міцного здоров’я, любові, і юнацького духу, який зберігся донині. Наша любов до тебе, Захуре, не знає меж, – заявила співачка.

Нагадаємо, що Камалія заявила про розлучення ще у квітні. Пара зізналася, що вони залишаться в хороших стосунках і будуть чудовими батьками для спільних дітей. Разом із Захуром вона постійно проводить час – їхнє дозвілля можна назвати сімейним. Нещодавно Камалія приїхала в Україну з доньками – вона заявила, що цьому посприяв її чоловік.