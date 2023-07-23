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Камалія разом із дітьми приїхала в Україну: Тато пообіцяв, тато зробив

23 Липня 2023, 15:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Камалія

Українська співачка Камалія приїхала в Україну зі своїми дітьми. Сімейним знімком без чоловіка артистка поділилася в Instagram.

– Тато пообіцяв, тато зробив! Як кажуть у нас в Україні: ласкаво просимо! – заявила артистка.

На знімку зірка позує разом зі своїми двома доньками-близнючками Арабеллою і Мірабеллою. Вони стоять на тлі поїзда – усе позаду них вказує на залізничну платформу.

Утім, чоловік Камалії, британський мільярдер пакистанського походження Мохаммад Захур, так і не з’явився в кадрі. Можливо, він організував поїздку, але не приєднався до них у подорожі.

Користувачі мережі відреагували на приїзд в Україну з дітьми:

  • Які гарні дівчата.
  • Ви така справжня, так приємно спостерігати за вашою родиною.
  • Як швидко ростуть діти.
  • Ви вже в Україні, такі моторні, красиві.
  • Вони схожі на тата, особливо зараз погляд, як у тата.

Нагадаємо, що досі невідомо, чи розлучаються Захур і Камалія. Про розлучення пара заявила ще у квітні 2023 року, але разом із дітьми постійно проводять час.

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