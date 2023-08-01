Украинская певица Камалия нежно поздравила своего мужа Захура с 68-летием. Артистка в очередной раз намекнула, что о разводе речи не идет.

— Захур — это человек, которого я ценила больше всего за последние два десятилетия. Он любящий муж, верный друг, блестящий учитель, покровитель, наставник, инвестор, советник — список можно продолжать и продолжать, — начала свою мысль певица.

Звезда добавила, что с рождением дочерей он стал и лучшим отцом в мире. Камалия также упомянула и его помощь Украине в условиях войны через благотворительные организации. Артистка показала знаковые снимки из жизни Захура — фото семьи, снимок с Залужным, а также благодарность властей Украины за помощь.

— В этот особенный день я искренне желаю Захуру крепкого здоровья, любви, и юношеского духа, который сохранился по сей день. Наша любовь к тебе, Захур, не знает границ, — заявила певица.

Напомним, что Камалия заявила о разводе еще в апреле. Пара призналась, что они останутся в хороших отношениях и будут отличными родителями для общих детей. Вместе с Захуром она постоянно проводит время — их досуг можно назвать семейным. Недавно Камалия приехала в Украину с дочерьми — она заявила, что этому поспособствовал ее муж.