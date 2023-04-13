Камалія розлучається зі своїм чоловіком через 20 років шлюбу

Українська співачка Камалія розлучається з мільярдером Мохаммадом Захуром через 20 років шлюбу. Про це вона заявила своїм шанувальникам в Instagram.

Артистка зізналася, що ця заява стала справжньою несподіванкою для всіх, через що її телефон зараз розривається від дзвінків – усі хочуть дізнатися подробиці такого рішення.

– З важким серцем ми просуваємося вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім’ями, друзями і колегами, – почала свою думку співачка.

Камалія зізналася, що вона та її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, старанно працювали над проблемами у стосунках, і дійшли висновку, що більше не будуть парою. При цьому вони хочуть разом виховувати своїх дітей – двох дочок, Арабеллу і Мірабеллу.

– За 20 років подружнього життя ми на своєму прикладі показали, наскільки гармонійною має бути ідеальна українська сім’я. Ми ще покажемо, як ідеальна сім’я має жити в любові та злагоді після розпаду, – додала артистка.

Зірка попросила ЗМІ поважати особистий простір її та чоловіка, а також не турбувати в цей важкий для них час.

Нагадаємо, що раніше Камалія з чоловіком допомагала Україні з 24 лютого. Вони прихистили біженців у своєму особняку. Так, артистка допомогла 16 українським біженцям, які проживали в Лондоні.