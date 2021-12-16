Исполнителя роли мистера Бига в сериале Секс в большом городе обвинили в насилии две женщины.

Случаи произошли с разницей в 11 лет – в 2004 и 2015 году. Однако побудило женщин рассказать о них миру лишь сейчас новости о сиквеле И просто так сериала Секс в большом городе.

О насилии со стороны актера пострадавшие сообщили СМИ.

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Сам актер возражает против обвинений.

– Обвинения против меня, выдвинутые лицами, с которыми я встречался годы, даже десятилетия назад, являются категорически ложными. Хоть бы эти истории произошли 30 лет назад, хоть 30 дней назад, “нет”всегда означает “нет”. Это черта, которую я не переступал, – уверяет звезда сериала.

По словам Криса Нота, встречи происходили по согласию.

– Трудно не подвергнуть сомнению время выхода этих историй. Я точно не знаю, почему они сейчас появляются, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин, – заверил он.

Источник: The Hollywood Reporter