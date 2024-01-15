Зірку шоу Х-Фактор Андрія Мацевка, якого нещодавно затримали в Івано-Франківську, місцеві поліцейські допитали, а потім відпустили.

У поліції Івано-Франківської області заявили, що після того як 37-річного чоловіка затримали, його доправили у райвідділок для з’ясування всіх обставин. Там Мацевка допитали, а згодом відпустили.

– Оперативники карного розшуку взяли у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв’язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили, – сказав речник поліції Андрій Яцків.

Водночас у поліції не уточнили, що саме питали у Андрія Мацевка та чому він тривалий час не виходив на зв’язок із правоохоронними органами.

Нагадаємо, що Андрія Мацевка затримали в Івано-Франківську 7 січня. Він підозріло поводився та навіть намагався утекти.

Виявилося, що з 2021 року чоловік перебуває в розшуку поліції Києва як особа, яка переховується від органів досудового розслідування у справі про підробку документів. Станом на 15 січня даних про Андрія Мацевка немаэ у базі розшуку МВС.

Мацевко став відомий завдяки участі у шоу X-Фактор та Україна має талант на СТБ.

Фото: скриншот з кліпу Ровер їде