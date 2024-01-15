Звезду Х-Фактора Андрея Мацевко допросили в райотделе и отпустили | Life

Звезду шоу Х-Фактор Андрея Мацевко, которого недавно задержали в Ивано-Франковске, местные полицейские допросили, а затем отпустили.

Андрея Мацевко отпустили после допроса

В полиции Ивано-Франковской области заявили, что после того как 37-летнего мужчину задержали, его доставили в райотдел для выяснения всех обстоятельств. Там Мацевка допросили, а впоследствии отпустили.

— Оперативники уголовного розыска взяли у него объяснения, материалы направили киевским коллегам, которые проводят дальнейшее досудебное расследование. Киевские полицейские с ним связались в присутствии наших полицейских. Его отпустили, — сказал представитель полиции Андрей Яцкив.

В то же время в полиции не уточнили, что именно спрашивали у Андрея Мацевко и почему он долгое время не выходил на связь с правоохранительными органами.

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Напомним, что Андрея Мацевко задержали в Ивано-Франковске 7 января. Он подозрительно вел себя и даже пытался убежать.

Оказалось, что с 2021 года мужчина находится в розыске полиции Киева как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования по делу о подделке документов. По состоянию на 15 января данные об Андрее Мацевко отсутствуют в базе розыска МВД.

Мацевко стал известен благодаря участию в шоу X-Фактор и Україна має талант на СТБ.

Фото: скриншот из клипа Ровер їде