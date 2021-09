Британський актор Том Фелтон, найбільш відомий за роллю Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, знепритомнів під час турніру в гольф.

Інцидент стався в американському штаті Вісконсин напередодні 43-го Кубка Райдера.

Актор брав участь у змаганнях у складі команди європейських знаменитостей. Після позування для спільної фотографії 34-річний Фелтон знепритомнів і впав на землю.

До моменту прибуття на поле лікарів актор прийшов до тями і з чужою допомогою зміг піднятися на ноги.

Фелтона госпіталізували до місцевої лікарні. Під час транспортування з поля Whistling Straits на електрокарі Том був у свідомості.

На турнірі Фелтон представляв Європу разом з колишнім професійним хокеїстом Теему Селянне з Фінляндії. Наразі жодних подробиць про стан актора немає.

Harry Potter actor Tom Felton was carted off the course following a medical emergency during the Ryder Cup celebrity match: https://t.co/XQMOVvwhUy pic.twitter.com/gcGq6QoUmS

— Golf Digest (@GolfDigest) September 23, 2021