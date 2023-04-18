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Зірку фільму Готель Гранд Будапешт Абрахама Мюррея звинуватили в сексуальному насильстві

18 Квітня 2023, 10:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Абрахам Мюррей
Джерело: Depositphotos

Зірку фільму Готель Гранд Будапешт Абрахама Мюррея звинуватили в сексуальному насильстві. 83-річний актор більше не з’явиться в серіалі Містичний квест від Apple.

Про те, що актор піде з серіалу, стало відомо ще у квітні минулого року. Тоді студія Lionsgate відмовилася коментувати таке рішення, як і сам актор.

Тепер стало відомо, що все через сексуальне насильство – таких інцидентів було одразу два. Першого разу Абрахаму висунули вимогу, щоб він тримався подалі від деяких актрис серіалу. На другий раз актора звільнили з шоу. Мюррей не прокоментував звинувачення в сексуальному насильстві.

Утім, досі невідомо, чи подали на нього заяву в поліцію чи до суду. Відомо, що Абрахам долучився до серіалу Містичний квест як один із головних персонажів. У проєкті все ж гідно провели його персонажа на початку третього сезону, в якому актор уже не з’являвся.

На початку 2022 року Абрахам знявся у другому сезоні серіалу HBO Білий лотос. Там він грає літнього чоловіка, який постійно робить недоречні коментарі про жінок і виправдовується різницею в поколіннях.

Це вже не перший актор, якого звинувачують у подібній поведінці – Жерар Депардьє розпускав руки під час знімання фільмів. Від цього постраждало 13 жінок.

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Джерело
Rolling Stone
Теги
Актор Насильство Серіал
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