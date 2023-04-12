Французского актера Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии сразу в отношении 13 женщин. Это актрисы, гримеры и другие сотрудницы киноиндустрии.

Обвинение женщины выдвинули анонимно — в нем утверждается, что насилие длилось с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Правда, пока что ни одна женщина из 13 жертв не подала на него в суд.

Защита актера опровергла все обвинения — представитель Депардье заявил, что он не намерен реагировать на подобные заявления.

Статистка, которая работала над фильмом Коробка в 2015 году, заявила, что актер запустил руку под платье и пытался залезть в нижнее белье. Она его оттолкнула, после чего Жерар стал агрессивным и попытался сдвинуть ее трусы. Из-за этого пришлось менять сцену, чтобы актеры не стояли рядом.

Один из актеров, который работал над фильмом, заявил, что Депардье кричал, что может иметь кого хочет, а эта жирная свинья ему не нужна.

Во время фильма Диско актер положил руку на ягодицы одной из статисток, а затем предложил ей пройти в его гримерку.

Впрочем, продюсеры многих фильмов заявляли, что не видели подобного поведения Жерара на съемках.

Напомним, Жерар Депардье получил гражданство РФ в 2013 году и отказался от французского паспорта. Тогда в СБУ ему запретили въезд в Украину на 5 лет.

Ранее Депардье высказался касательно войны в Украине. Он назвал все это большой чепухой, раскритиковал Путина и заявил, что жители РФ не виновны, обвинив во всем лидера кровавого государства.