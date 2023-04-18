Звезду фильма Отель Гранд Будапешт Абрахама Мюррея обвинили в сексуальном насилии. 83-летний актер больше не появится в сериале Мистический квест от Apple.

О том, что актер уйдет из сериала, стало известно еще в апреле прошлого года. Тогда студия Lionsgate отказалась комментировать такое решение, как и сам актер.

Теперь стало известно, что все из-за сексуального насилия — таких инцидентов было сразу два. В первый раз у Абрахама потребовали, чтобы он держался подальше от некоторых актрис сериала. Во второй раз актера уволили из шоу. Мюррей не прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

Впрочем, до сих пор неизвестно, подали ли на него заявление в полицию или суд. Известно, что Абрахам присоединился к сериалу Мистический квест в качестве одного из главных персонажей. В проекте все же достойно провели его персонажа в начале третьего сезона, в котором актер уже не появлялся.

В начале 2022 года Абрахам снялся во втором сезоне сериала HBO Белый лотос. Там он играет пожилого мужчину, который постоянно делает неуместные комментарии о женщинах и оправдывается разницей в поколениях.

Это уже не первый актер, которого обвиняют в подобном поведении — Жерар Депардье распускал руки во время съемок фильмов. От этого пострадало 13 женщин.