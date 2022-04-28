Українська акторка Анна Кошмал розповіла, хто з колег із серіалу Свати її підтримав. У картині вона зіграла роль Жені.

В Instagram-stories Анна вирішила відповісти на запитання підписників. Так, вона сказала, що від багатьох отримує запитання: Як актори комедійного серіалу відреагували на події в Україні. Варто зазначити, що більшість із них проживає в РФ.

Кошмал зазначила, що лише двоє колег їй написали – Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича, та Андрій Бірін, який зіграв нареченого Жені.

– Це, мабуть, найактуальніше запитання за ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін – мій наречений “сватовський”. Вони із дружиною з першого дня мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать, – визнала Анна.

Нагадаємо, що Олександр Феклістов записав відеозвернення до українських колег, висловивши їм слова солідарності. Він сказав, що вони в РФ відчувають сором і ганьбу, однак це не зрівняється з тим, що відбувається в Україні.

Актор додав, що їм намагаються заплющити очі та вуха, однак вони бачать і чують про наше горе.

Фото: Анна Кошмал